Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks am Freitagabend leichter

Um 20:26 Uhr rutschte die Palo Alto Networks-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 2,7 Prozent auf 385,21 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'784 Punkten notiert. Im Tief verlor die Palo Alto Networks-Aktie bis auf 382,51 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 396,76 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Palo Alto Networks-Aktien beläuft sich auf 487'601 Stück.

Am 13.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 398,87 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Palo Alto Networks-Aktie mit einem Kursplus von 3,55 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.02.2026 bei 139,60 USD. Derzeit notiert die Palo Alto Networks-Aktie damit 175,94 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Palo Alto Networks seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Am 02.06.2026 hat Palo Alto Networks in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2026 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,22 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,37 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 31,15 Prozent auf 3.00 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.29 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 01.09.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 23.08.2027.

Experten gehen davon aus, dass Palo Alto Networks im Jahr 2026 3,77 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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