Palo Alto Networks Aktie 18379378 / US6974351057
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14.08.2026 16:29:00
Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks am Freitagnachmittag im Minus
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Palo Alto Networks. Die Palo Alto Networks-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 2,7 Prozent auf 385,47 USD abwärts.
Die Palo Alto Networks-Aktie musste um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,7 Prozent auf 385,47 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'796 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Palo Alto Networks-Aktie ging bis auf 384,91 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 396,76 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 196'798 Palo Alto Networks-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 13.08.2026 auf bis zu 398,87 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,48 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 25.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 139,60 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 63,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Palo Alto Networks-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Palo Alto Networks am 02.06.2026 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,22 USD gegenüber 0,37 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz lag bei 3.00 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 31,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.29 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Am 01.09.2026 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Palo Alto Networks veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Palo Alto Networks-Anleger Experten zufolge am 23.08.2027 werfen.
In der Palo Alto Networks-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,77 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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