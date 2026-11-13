Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks tendiert am Abend schwächer

Die Aktionäre schickten das Papier von Palo Alto Networks nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 0,1 Prozent auf 322,32 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'554 Punkten realisiert. Der Kurs der Palo Alto Networks-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 314,99 USD nach. Bei 331,50 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 527'120 Palo Alto Networks-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.10.2026 bei 432,08 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 34,05 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Palo Alto Networks-Aktie. Am 25.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 139,60 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Palo Alto Networks-Aktie 130,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Palo Alto Networks-Aktie. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte Palo Alto Networks am 01.09.2026 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,35 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Palo Alto Networks 0,36 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Palo Alto Networks im vergangenen Quartal 3.41 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 34,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Palo Alto Networks 2.54 Mrd. USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.11.2026 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2028-Bilanz am 18.11.2027.

Den erwarteten Gewinn je Palo Alto Networks-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 4,18 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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