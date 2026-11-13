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13.11.2026 16:29:00
Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks tendiert am Freitagnachmittag südwärts
Die Aktie von Palo Alto Networks gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Palo Alto Networks-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 1,5 Prozent auf 317,78 USD nach.
Die Palo Alto Networks-Aktie musste um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 317,78 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'506 Punkten steht. Die Palo Alto Networks-Aktie sank bis auf 317,69 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 331,50 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 280'548 Palo Alto Networks-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 432,08 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.10.2026). 35,97 Prozent Plus fehlen der Palo Alto Networks-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 25.02.2026 auf bis zu 139,60 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Palo Alto Networks-Aktie damit 127,64 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Für Palo Alto Networks-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Palo Alto Networks am 01.09.2026. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,35 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,36 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 34,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3.41 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.54 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Kennzahlen für Q1 2027 dürfte Palo Alto Networks am 18.11.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2028 rechnen Experten am 18.11.2027.
In der Palo Alto Networks-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 4,18 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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