Palo Alto Networks Aktie 18379378 / US6974351057
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
13.10.2026 16:29:00
Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks am Nachmittag nahe Nulllinie
Die Aktie von Palo Alto Networks zeigt am Dienstagnachmittag wenig Änderung. Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Palo Alto Networks-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ bei 403,64 USD.
Die Palo Alto Networks-Aktie wies um 16:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ-Handel notierte das Papier bei 403,64 USD. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der bislang bei 7'803 Punkten steht. Bei 406,88 USD markierte die Palo Alto Networks-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Abwärtsbewegung der Palo Alto Networks-Aktie ging bis auf 396,76 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 396,87 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 136'404 Palo Alto Networks-Aktien umgesetzt.
Am 07.10.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 432,08 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,05 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 139,60 USD. Dieser Wert wurde am 25.02.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Palo Alto Networks-Aktie mit einem Verlust von 65,41 Prozent wieder erreichen.
Zuletzt erhielten Palo Alto Networks-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Palo Alto Networks veröffentlichte am 01.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Palo Alto Networks vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,35 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,36 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3.41 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 34,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Palo Alto Networks einen Umsatz von 2.54 Mrd. USD eingefahren.
Die Palo Alto Networks-Bilanz für Q1 2027 wird am 12.11.2026 erwartet.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 4,19 USD je Palo Alto Networks-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Palo Alto Networks-Aktie
ETF Compass September-Review: Satelliten mit bis zu 47 Prozent Plus
Crash bei NVIDIA & Co.? Anleihe-Legende Jeffrey Gundlach zieht die Notbremse
Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt
Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.Weiterlesen!
Nachrichten zu Palo Alto Networks Inc
|
20:27
|Palo Alto Networks Aktie News: Investoren trennen sich am Abend vermehrt von Palo Alto Networks (finanzen.ch)
|
16:29
|Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks am Nachmittag nahe Nulllinie (finanzen.ch)
|
12.10.26
|S&P 500-Titel Palo Alto Networks-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Palo Alto Networks von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht schlussendlich Zuschläge (finanzen.ch)
|
09.10.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 am Freitagnachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
06.10.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
06.10.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 zum Start des Dienstagshandels auf grünem Terrain (finanzen.ch)
Analysen zu Palo Alto Networks Inc
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSorge um Chipbranche: SMI schliesst fester -- DAX geht stabil aus dem Handel -- US-Börsen in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneins
Während der heimische Markt am Dienstag stärker notierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt seitwärts. Die US-Börsen geben nach. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.