Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks am Nachmittag nahe Nulllinie

Die Palo Alto Networks-Aktie wies um 16:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ-Handel notierte das Papier bei 403,64 USD. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der bislang bei 7'803 Punkten steht. Bei 406,88 USD markierte die Palo Alto Networks-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Abwärtsbewegung der Palo Alto Networks-Aktie ging bis auf 396,76 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 396,87 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 136'404 Palo Alto Networks-Aktien umgesetzt.

Am 07.10.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 432,08 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,05 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 139,60 USD. Dieser Wert wurde am 25.02.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Palo Alto Networks-Aktie mit einem Verlust von 65,41 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Palo Alto Networks-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Palo Alto Networks veröffentlichte am 01.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Palo Alto Networks vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,35 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,36 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3.41 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 34,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Palo Alto Networks einen Umsatz von 2.54 Mrd. USD eingefahren.

Die Palo Alto Networks-Bilanz für Q1 2027 wird am 12.11.2026 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 4,19 USD je Palo Alto Networks-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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