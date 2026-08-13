Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks am Nachmittag gefragt

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Palo Alto Networks zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,6 Prozent auf 397,17 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'813 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Palo Alto Networks-Aktie bei 398,87 USD ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 393,56 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Palo Alto Networks-Aktien beläuft sich auf 258'614 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 398,87 USD erreichte der Titel am 13.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,43 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Palo Alto Networks-Aktie. Bei 139,60 USD fiel das Papier am 25.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Palo Alto Networks-Aktie liegt somit 184,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Palo Alto Networks-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Palo Alto Networks 0,000 USD aus. Palo Alto Networks veröffentlichte am 02.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,22 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,37 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 3.00 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Palo Alto Networks 2.29 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.09.2026 veröffentlicht. Schätzungsweise am 23.08.2027 dürfte Palo Alto Networks die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Palo Alto Networks im Jahr 2026 3,77 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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