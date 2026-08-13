Palo Alto Networks Aktie 18379378 / US6974351057
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
13.08.2026 16:29:00
Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks am Nachmittag gefragt
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Palo Alto Networks. Das Papier von Palo Alto Networks legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,6 Prozent auf 397,17 USD.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Palo Alto Networks zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,6 Prozent auf 397,17 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'813 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Palo Alto Networks-Aktie bei 398,87 USD ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 393,56 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Palo Alto Networks-Aktien beläuft sich auf 258'614 Stück.
Mit einem Kursgewinn bis auf 398,87 USD erreichte der Titel am 13.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,43 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Palo Alto Networks-Aktie. Bei 139,60 USD fiel das Papier am 25.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Palo Alto Networks-Aktie liegt somit 184,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass Palo Alto Networks-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Palo Alto Networks 0,000 USD aus. Palo Alto Networks veröffentlichte am 02.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,22 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,37 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 3.00 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Palo Alto Networks 2.29 Mrd. USD umgesetzt.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.09.2026 veröffentlicht. Schätzungsweise am 23.08.2027 dürfte Palo Alto Networks die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Palo Alto Networks im Jahr 2026 3,77 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Palo Alto Networks-Aktie
Die 30 höchstbezahlten CEOs der USA
Analysten-Paukenschlag: Morgan Stanley kürt Palo Alto Networks-Aktie zum neuen Top-Pick
Microsoft-Aktie unterbewertet? Analyst sieht erhebliches Aufwärtspotenzial
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Palo Alto Networks Inc
|
13.08.26
|Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks am Abend auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks am Nachmittag gefragt (finanzen.ch)
|
10.08.26
|Börse New York: NASDAQ 100 schwächelt letztendlich (finanzen.ch)
|
10.08.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 am Nachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
10.08.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 am Mittag mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
10.08.26
|S&P 500-Wert Palo Alto Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Palo Alto Networks von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
10.08.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 fällt zum Start (finanzen.ch)
|
03.08.26
|S&P 500-Titel Palo Alto Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Palo Alto Networks von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
Analysen zu Palo Alto Networks Inc
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Palo Alto Networks am 13.08.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich stärker -- SMI geht fester in den Feierabend -- DAX beendet Handel kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag in Grün. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen zeigten sich mit positiven Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen am Donnerstag uneinheitlich.