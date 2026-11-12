Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks am Donnerstagabend leichter

Der Palo Alto Networks-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 3,2 Prozent auf 323,87 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'609 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Palo Alto Networks-Aktie bei 314,92 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 324,20 USD. Bisher wurden via NASDAQ 793'020 Palo Alto Networks-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 432,08 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 33,41 Prozent. Am 25.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 139,60 USD ab. Der aktuelle Kurs der Palo Alto Networks-Aktie ist somit 56,90 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Palo Alto Networks-Aktie. Am 01.09.2026 lud Palo Alto Networks zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,35 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,36 USD je Aktie erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3.41 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 34,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Palo Alto Networks einen Umsatz von 2.54 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird am 18.11.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2028-Bilanz auf den 18.11.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 4,18 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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