Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks am Nachmittag im Ausverkauf

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 5,3 Prozent auf 316,66 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'591 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Palo Alto Networks-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 315,47 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 324,20 USD. Von der Palo Alto Networks-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 301'547 Stück gehandelt.

Am 07.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 432,08 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Palo Alto Networks-Aktie ist somit 36,45 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 139,60 USD erreichte der Anteilsschein am 25.02.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 55,91 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Palo Alto Networks-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2026. Palo Alto Networks veröffentlichte am 01.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,35 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Palo Alto Networks ein EPS von 0,36 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 3.41 Mrd. USD gegenüber 2.54 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird am 18.11.2026 erwartet. Palo Alto Networks dürfte die Q1 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 18.11.2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 4,18 USD je Aktie in den Palo Alto Networks-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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