Palo Alto Networks Aktie 18379378 / US6974351057
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12.10.2026 16:29:00
Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks verbilligt sich am Nachmittag
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Palo Alto Networks. Das Papier von Palo Alto Networks gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,4 Prozent auf 408,58 USD abwärts.
Die Palo Alto Networks-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 408,58 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'805 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die Palo Alto Networks-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 408,45 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 421,34 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 219'824 Palo Alto Networks-Aktien.
Bei einem Wert von 432,08 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.10.2026). Derzeit notiert die Palo Alto Networks-Aktie damit 5,44 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 25.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 139,60 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Palo Alto Networks-Aktie mit einem Verlust von 65,83 Prozent wieder erreichen.
Für Palo Alto Networks-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Am 01.09.2026 lud Palo Alto Networks zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,35 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,36 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Palo Alto Networks im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 34,45 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.41 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 2.54 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Für das laufende Jahresviertel Q1 2027 wird am 12.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Von Analysten wird erwartet, dass Palo Alto Networks im Jahr 2027 4,19 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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