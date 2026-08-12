Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks am Mittwochabend stabil

Die Palo Alto Networks-Aktie kam im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 384,00 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der im Moment bei 7'755 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Palo Alto Networks-Aktie bei 386,30 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die höchsten Verluste verbuchte die Palo Alto Networks-Aktie bis auf 376,64 USD. Mit einem Wert von 382,18 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Palo Alto Networks-Aktie belief sich zuletzt auf 594'529 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.08.2026 bei 387,05 USD. 0,79 Prozent Plus fehlen der Palo Alto Networks-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.02.2026 bei 139,60 USD. Mit einem Kursverlust von 63,65 Prozent würde die Palo Alto Networks-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Palo Alto Networks 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Palo Alto Networks veröffentlichte am 02.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,22 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,37 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 3.00 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Palo Alto Networks 2.29 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 01.09.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Palo Alto Networks rechnen Experten am 23.08.2027.

Experten gehen davon aus, dass Palo Alto Networks im Jahr 2026 3,77 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Palo Alto Networks-Aktie

Die 30 höchstbezahlten CEOs der USA

Analysten-Paukenschlag: Morgan Stanley kürt Palo Alto Networks-Aktie zum neuen Top-Pick

Microsoft-Aktie unterbewertet? Analyst sieht erhebliches Aufwärtspotenzial