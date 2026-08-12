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Palo Alto Networks Aktie 18379378 / US6974351057

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12.08.2026 16:29:00

Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks am Nachmittag höher

Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks am Nachmittag höher

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Palo Alto Networks. Die Palo Alto Networks-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 384,40 USD.

Palo Alto Networks
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Das Papier von Palo Alto Networks legte um 16:28 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,2 Prozent auf 384,40 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'751 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Palo Alto Networks-Aktie bis auf 385,32 USD zu. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 382,18 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 221'256 Palo Alto Networks-Aktien umgesetzt.

Am 11.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 387,05 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 0,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 25.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 139,60 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Palo Alto Networks-Aktie derzeit noch 63,68 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Palo Alto Networks-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 02.06.2026 lud Palo Alto Networks zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2026 endete. Das EPS lag bei -0,22 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,37 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 31,15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3.00 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.29 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Palo Alto Networks dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 01.09.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Palo Alto Networks rechnen Experten am 23.08.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Palo Alto Networks ein EPS in Höhe von 3,77 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: g-stockstudio / Shutterstock.com
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