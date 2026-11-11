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11.11.2026 20:27:13
Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks am Abend auf grünem Terrain
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von Palo Alto Networks. Zuletzt wies die Palo Alto Networks-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 4,0 Prozent auf 339,29 USD nach oben.
Die Palo Alto Networks-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 4,0 Prozent im Plus bei 339,29 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'625 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Palo Alto Networks-Aktie bei 341,71 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 337,52 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Palo Alto Networks-Aktien beläuft sich auf 412'908 Stück.
Bei 432,08 USD markierte der Titel am 07.10.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Palo Alto Networks-Aktie somit 21,48 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 139,60 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 58,85 Prozent.
Palo Alto Networks-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Palo Alto Networks liess sich am 01.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,35 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Palo Alto Networks 0,36 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 34,45 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.41 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 2.54 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Voraussichtlich am 18.11.2026 dürfte Palo Alto Networks Anlegern einen Blick in die Q1 2027-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Palo Alto Networks-Ergebnisse für Q1 2028 erwarten Experten am 18.11.2027.
Experten gehen davon aus, dass Palo Alto Networks im Jahr 2027 4,18 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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