Palo Alto Networks Aktie News: Anleger schicken Palo Alto Networks am Mittwochnachmittag ins Plus

Um 16:28 Uhr stieg die Palo Alto Networks-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,8 Prozent auf 335,48 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'582 Punkten notiert. Bei 341,00 USD erreichte die Palo Alto Networks-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 337,52 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Palo Alto Networks-Aktien beläuft sich auf 184'223 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.10.2026 bei 432,08 USD. Derzeit notiert die Palo Alto Networks-Aktie damit 22,36 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 25.02.2026 auf bis zu 139,60 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 58,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Palo Alto Networks-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Am 01.09.2026 lud Palo Alto Networks zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,35 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Palo Alto Networks 0,36 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 34,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3.41 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.54 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Palo Alto Networks wird die nächste Bilanz für Q1 2027 voraussichtlich am 18.11.2026 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2028-Bilanz auf den 18.11.2027.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 4,18 USD je Palo Alto Networks-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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