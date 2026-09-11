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11.09.2026 20:27:13

Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks fällt am Abend

Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks fällt am Abend

Die Aktie von Palo Alto Networks gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die Palo Alto Networks-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 2,7 Prozent auf 329,47 USD.

Palo Alto Networks
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Um 20:26 Uhr rutschte die Palo Alto Networks-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 2,7 Prozent auf 329,47 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'667 Punkten realisiert. Bei 327,12 USD markierte die Palo Alto Networks-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 338,49 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 362'050 Palo Alto Networks-Aktien.

Am 14.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 398,87 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,06 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 139,60 USD. Dieser Wert wurde am 25.02.2026 erreicht. Mit einem Kursverlust von 57,63 Prozent würde die Palo Alto Networks-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Palo Alto Networks-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Palo Alto Networks am 01.09.2026. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,35 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Palo Alto Networks ein Ergebnis je Aktie von 0,36 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 3.41 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.54 Mrd. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2027 dürfte Palo Alto Networks am 12.11.2026 vorlegen.

In der Palo Alto Networks-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 4,19 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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