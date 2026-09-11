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11.09.2026 16:29:00

Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks am Nachmittag im Minusbereich

Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks am Nachmittag im Minusbereich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Palo Alto Networks. Die Aktionäre schickten das Papier von Palo Alto Networks nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 335,23 USD.

Palo Alto Networks
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Die Palo Alto Networks-Aktie musste um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 335,23 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'671 Punkten liegt. Der Kurs der Palo Alto Networks-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 332,33 USD nach. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 338,49 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Palo Alto Networks-Aktien beläuft sich auf 169'552 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.08.2026 bei 398,87 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Palo Alto Networks-Aktie mit einem Kursplus von 18,98 Prozent wieder erreichen. Am 25.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 139,60 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Palo Alto Networks-Aktie derzeit noch 58,36 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2026 erhielten Palo Alto Networks-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Palo Alto Networks liess sich am 01.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,35 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Palo Alto Networks ein EPS von 0,36 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 34,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.54 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3.41 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2026 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 4,19 USD je Palo Alto Networks-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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