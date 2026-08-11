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11.08.2026 20:27:13

Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks am Abend mit kaum veränderter Tendenz

Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks am Abend mit kaum veränderter Tendenz

Die Aktie von Palo Alto Networks zeigt sich am Dienstagabend ohne grosse Bewegung. Zum Vortag unverändert notierte die Palo Alto Networks-Aktie zuletzt im NASDAQ-Handel bei 384,90 USD.

Palo Alto Networks
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Kaum Ausschläge verzeichnete die Palo Alto Networks-Aktie im NASDAQ-Handel und tendierte um 20:26 Uhr bei 384,90 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der im Moment bei 7'727 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Palo Alto Networks-Aktie bei 387,05 USD. Im Tief verlor die Palo Alto Networks-Aktie bis auf 376,00 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 385,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Palo Alto Networks-Aktien beläuft sich auf 703'064 Stück.

Am 11.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 387,05 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,56 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Palo Alto Networks-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.02.2026 bei 139,60 USD. Der aktuelle Kurs der Palo Alto Networks-Aktie ist somit 63,73 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Palo Alto Networks-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Palo Alto Networks am 02.06.2026. Palo Alto Networks hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,22 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,37 USD je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Palo Alto Networks 3.00 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 31,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.29 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Palo Alto Networks dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 01.09.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 23.08.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Palo Alto Networks.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Palo Alto Networks ein EPS in Höhe von 3,77 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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