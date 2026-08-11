Palo Alto Networks Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Palo Alto Networks

Um 16:28 Uhr ging es für die Palo Alto Networks-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 383,21 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'757 Punkten steht. Der Kurs der Palo Alto Networks-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 376,00 USD nach. Mit einem Wert von 385,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 353'763 Palo Alto Networks-Aktien den Besitzer.

Am 10.08.2026 markierte das Papier bei 385,16 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,51 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 139,60 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 63,57 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Palo Alto Networks-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Palo Alto Networks 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Palo Alto Networks am 02.06.2026. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,22 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,37 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 31,15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3.00 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.29 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Palo Alto Networks-Bilanz für Q4 2026 wird am 01.09.2026 erwartet. Am 23.08.2027 wird Palo Alto Networks schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

In der Palo Alto Networks-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,77 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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