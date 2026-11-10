Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks am Dienstagabend im Minusbereich

Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,9 Prozent auf 324,62 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'507 Punkten notiert. Im Tief verlor die Palo Alto Networks-Aktie bis auf 315,50 USD. Mit einem Wert von 324,63 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 426'062 Palo Alto Networks-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 432,08 USD erreichte der Titel am 07.10.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 33,10 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 139,60 USD. Dieser Wert wurde am 25.02.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der Palo Alto Networks-Aktie ist somit 57,00 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Palo Alto Networks-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Palo Alto Networks am 01.09.2026 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,35 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Palo Alto Networks ein EPS von 0,36 USD in den Büchern gestanden. Palo Alto Networks hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.41 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 34,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.54 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Palo Alto Networks wird die nächste Bilanz für Q1 2027 voraussichtlich am 18.11.2026 vorlegen. Die Q1 2028-Finanzergebnisse könnte Palo Alto Networks möglicherweise am 18.11.2027 präsentieren.

In der Palo Alto Networks-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 4,18 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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