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10.11.2026 16:29:00
Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks verbilligt sich am Dienstagnachmittag
Die Aktie von Palo Alto Networks gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Palo Alto Networks-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 327,31 USD.
Die Palo Alto Networks-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 327,31 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'521 Punkten steht. Die Palo Alto Networks-Aktie gab in der Spitze bis auf 315,50 USD nach. Bei 324,63 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Von der Palo Alto Networks-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 191'915 Stück gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (432,08 USD) erklomm das Papier am 07.10.2026. Gewinne von 32,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 139,60 USD fiel das Papier am 25.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Palo Alto Networks-Aktie derzeit noch 57,35 Prozent Luft nach unten.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2026. Palo Alto Networks liess sich am 01.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,35 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,36 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 3.41 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Palo Alto Networks 2.54 Mrd. USD umgesetzt.
Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird für den 18.11.2026 terminiert. Experten kalkulieren am 18.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q1 2028-Bilanz von Palo Alto Networks.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Palo Alto Networks einen Gewinn von 4,18 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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