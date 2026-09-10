Palo Alto Networks Aktie 18379378 / US6974351057
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10.09.2026 20:27:13
Palo Alto Networks Aktie News: Anleger greifen bei Palo Alto Networks am Abend zu
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Palo Alto Networks. Das Papier von Palo Alto Networks legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,7 Prozent auf 337,49 USD.
Die Palo Alto Networks-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 337,49 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'590 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Palo Alto Networks-Aktie zog in der Spitze bis auf 344,66 USD an. Mit einem Wert von 330,96 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 400'977 Palo Alto Networks-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.08.2026 bei 398,87 USD. Der aktuelle Kurs der Palo Alto Networks-Aktie ist somit 18,19 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 139,60 USD fiel das Papier am 25.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Palo Alto Networks-Aktie 58,64 Prozent sinken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Palo Alto Networks-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Palo Alto Networks gewährte am 01.09.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,35 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,36 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 3.41 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 34,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.54 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Für das laufende Jahresviertel Q1 2027 wird am 12.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,18 USD je Palo Alto Networks-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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