Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks präsentiert sich am Donnerstagnachmittag stärker

Das Papier von Palo Alto Networks legte um 16:28 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,2 Prozent auf 339,24 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'603 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Palo Alto Networks-Aktie bei 344,00 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 330,96 USD. Der Tagesumsatz der Palo Alto Networks-Aktie belief sich zuletzt auf 192'043 Aktien.

Am 14.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 398,87 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,58 Prozent. Bei 139,60 USD erreichte der Anteilsschein am 25.02.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 58,85 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Palo Alto Networks-Aktie.

Zuletzt erhielten Palo Alto Networks-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Palo Alto Networks am 01.09.2026. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,35 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Palo Alto Networks ein Ergebnis je Aktie von 0,36 USD vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 34,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3.41 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 2.54 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2027 dürfte Palo Alto Networks am 12.11.2026 vorlegen.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Palo Alto Networks ein EPS in Höhe von 4,18 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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