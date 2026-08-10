Palo Alto Networks Aktie 18379378 / US6974351057
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10.08.2026 20:27:13
Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks am Montagabend gesucht
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Palo Alto Networks. Zuletzt ging es für das Palo Alto Networks-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 4,6 Prozent auf 380,49 USD.
Die Palo Alto Networks-Aktie konnte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,6 Prozent auf 380,49 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'749 Punkten notiert. Bei 383,90 USD erreichte die Palo Alto Networks-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 363,42 USD. Der Tagesumsatz der Palo Alto Networks-Aktie belief sich zuletzt auf 736'114 Aktien.
Bei 383,90 USD markierte der Titel am 10.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Palo Alto Networks-Aktie ist somit 0,89 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 25.02.2026 auf bis zu 139,60 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 63,31 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenausschüttung für Palo Alto Networks-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Palo Alto Networks am 02.06.2026 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,22 USD gegenüber 0,37 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz lag bei 3.00 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 31,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.29 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 01.09.2026 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 23.08.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass Palo Alto Networks im Jahr 2026 3,77 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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