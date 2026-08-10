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10.08.2026 16:29:00

Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks schiebt sich am Nachmittag vor

Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks schiebt sich am Nachmittag vor

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Palo Alto Networks. Die Palo Alto Networks-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 4,2 Prozent im Plus bei 379,25 USD.

Palo Alto Networks
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Die Palo Alto Networks-Aktie konnte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,2 Prozent auf 379,25 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'765 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Palo Alto Networks-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 382,26 USD zu. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 363,42 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 307'003 Palo Alto Networks-Aktien.

Am 10.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 382,26 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Palo Alto Networks-Aktie damit 0,79 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.02.2026 bei 139,60 USD. Mit einem Kursverlust von 63,19 Prozent würde die Palo Alto Networks-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 erhielten Palo Alto Networks-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Palo Alto Networks liess sich am 02.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,22 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,37 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 3.00 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Palo Alto Networks 2.29 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 01.09.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 23.08.2027.

Den erwarteten Gewinn je Palo Alto Networks-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,77 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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