Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks am Abend im Aufwind

Um 20:26 Uhr sprang die Palo Alto Networks-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 4,2 Prozent auf 327,08 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'546 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Palo Alto Networks-Aktie bei 328,92 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 319,38 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Palo Alto Networks-Aktien beläuft sich auf 498'418 Stück.

Am 07.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 432,08 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 32,10 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 25.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 139,60 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Palo Alto Networks-Aktie mit einem Verlust von 57,32 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2026 0,000 USD an Palo Alto Networks-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Palo Alto Networks veröffentlichte am 01.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,35 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3.41 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 34,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Palo Alto Networks einen Umsatz von 2.54 Mrd. USD eingefahren.

Palo Alto Networks dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2027 voraussichtlich am 18.11.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2028-Bilanz von Palo Alto Networks rechnen Experten am 18.11.2027.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Palo Alto Networks ein EPS in Höhe von 4,18 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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