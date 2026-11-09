Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks präsentiert sich am Montagnachmittag stärker

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 3,0 Prozent auf 323,35 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'516 Punkten liegt. Der Kurs der Palo Alto Networks-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 325,87 USD zu. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 319,38 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Palo Alto Networks-Aktien beläuft sich auf 228'606 Stück.

Am 07.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 432,08 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 33,63 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Palo Alto Networks-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.02.2026 bei 139,60 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 56,83 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Palo Alto Networks-Aktie.

Zuletzt erhielten Palo Alto Networks-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Am 01.09.2026 äusserte sich Palo Alto Networks zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,35 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Palo Alto Networks ein EPS von 0,36 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 34,45 Prozent auf 3.41 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.54 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird für den 18.11.2026 terminiert. Palo Alto Networks dürfte die Q1 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 18.11.2027 präsentieren.

Experten taxieren den Palo Alto Networks-Gewinn für das Jahr 2027 auf 4,18 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Palo Alto Networks-Aktie

Aktien von Meta und Microsoft: Jim Cramer erklärt, warum er im KI-Rennen auf die Grossen baut

ETF Compass September-Review: Satelliten mit bis zu 47 Prozent Plus

Crash bei NVIDIA & Co.? Anleihe-Legende Jeffrey Gundlach zieht die Notbremse