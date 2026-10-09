Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks tendiert am Freitagabend fester

Im NASDAQ-Handel gewannen die Palo Alto Networks-Papiere um 20:26 Uhr 4,7 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'812 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Palo Alto Networks-Aktie bei 417,98 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 403,21 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 326'248 Palo Alto Networks-Aktien den Besitzer.

Am 07.10.2026 markierte das Papier bei 432,08 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Palo Alto Networks-Aktie derzeit noch 3,52 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 139,60 USD. Dieser Wert wurde am 25.02.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Palo Alto Networks-Aktie derzeit noch 66,55 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Palo Alto Networks-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Am 01.09.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,35 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,36 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 34,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3.41 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 2.54 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Palo Alto Networks wird die nächste Bilanz für Q1 2027 voraussichtlich am 12.11.2026 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Palo Alto Networks im Jahr 2027 4,19 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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