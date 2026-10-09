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09.10.2026 16:29:00
Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks am Nachmittag gefragt
Die Aktie von Palo Alto Networks gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Palo Alto Networks-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,8 Prozent auf 409,83 USD.
Um 16:28 Uhr sprang die Palo Alto Networks-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,8 Prozent auf 409,83 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'794 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Palo Alto Networks-Aktie bisher bei 410,16 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 403,21 USD. Von der Palo Alto Networks-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 130'726 Stück gehandelt.
Am 07.10.2026 markierte das Papier bei 432,08 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,43 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Palo Alto Networks-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.02.2026 bei 139,60 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 65,94 Prozent.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2026. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte Palo Alto Networks am 01.09.2026 vor. Palo Alto Networks hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,35 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,36 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 3.41 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.54 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2026 erfolgen.
Experten gehen davon aus, dass Palo Alto Networks im Jahr 2027 4,19 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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