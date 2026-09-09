Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks am Mittwochabend tiefer

Die Palo Alto Networks-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr um 0,5 Prozent auf 335,14 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'642 Punkten realisiert. Der Kurs der Palo Alto Networks-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 332,94 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 337,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 370'128 Palo Alto Networks-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (398,87 USD) erklomm das Papier am 14.08.2026. 19,02 Prozent Plus fehlen der Palo Alto Networks-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 25.02.2026 auf bis zu 139,60 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Palo Alto Networks-Aktie derzeit noch 58,35 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Palo Alto Networks-Aktie. Am 01.09.2026 äusserte sich Palo Alto Networks zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Palo Alto Networks hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,35 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,36 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 34,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3.41 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.54 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2027 wird am 12.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Palo Alto Networks ein EPS in Höhe von 4,18 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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