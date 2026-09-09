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09.09.2026 16:29:00

Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks am Mittwochnachmittag mit Verlusten

Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks am Mittwochnachmittag mit Verlusten

Die Aktie von Palo Alto Networks gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Palo Alto Networks-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 334,35 USD.

Palo Alto Networks
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Um 16:28 Uhr rutschte die Palo Alto Networks-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,8 Prozent auf 334,35 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'645 Punkten steht. Die Palo Alto Networks-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 333,04 USD ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 337,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 165'199 Palo Alto Networks-Aktien umgesetzt.

Am 14.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 398,87 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 19,30 Prozent Plus fehlen der Palo Alto Networks-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 25.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 139,60 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 58,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Palo Alto Networks-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Palo Alto Networks 0,000 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Palo Alto Networks am 01.09.2026 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,35 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 34,45 Prozent auf 3.41 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.54 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2027 dürfte Palo Alto Networks am 12.11.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Palo Alto Networks-Gewinn in Höhe von 4,18 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: bluebay / Shutterstock.com
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