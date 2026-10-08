Palo Alto Networks Aktie 18379378 / US6974351057
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
08.10.2026 20:27:13
Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks am Abend auf rotem Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Palo Alto Networks. Die Palo Alto Networks-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 400,52 USD abwärts.
Die Palo Alto Networks-Aktie notierte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 400,52 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'761 Punkten steht. Bei 399,21 USD markierte die Palo Alto Networks-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 403,69 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 475'540 Palo Alto Networks-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 07.10.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 432,08 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Palo Alto Networks-Aktie mit einem Kursplus von 7,88 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 139,60 USD am 25.02.2026. Der aktuelle Kurs der Palo Alto Networks-Aktie ist somit 65,15 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem im Jahr 2026 0,000 USD an Palo Alto Networks-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 01.09.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,35 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,36 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.41 Mrd. USD – ein Plus von 34,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Palo Alto Networks 2.54 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Am 12.11.2026 dürfte die Q1 2027-Bilanz von Palo Alto Networks veröffentlicht werden.
Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 4,19 USD je Palo Alto Networks-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Palo Alto Networks-Aktie
ETF Compass September-Review: Satelliten mit bis zu 47 Prozent Plus
Crash bei NVIDIA & Co.? Anleihe-Legende Jeffrey Gundlach zieht die Notbremse
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Palo Alto Networks Inc
|
08.10.26
|Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks am Abend auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks schiebt sich am Donnerstagnachmittag vor (finanzen.ch)
|
06.10.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
06.10.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 zum Start des Dienstagshandels auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
05.10.26
|S&P 500-Titel Palo Alto Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Palo Alto Networks-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
30.09.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 am Mittwochnachmittag mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 im Plus (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 verbucht Zuschläge (finanzen.ch)
Analysen zu Palo Alto Networks Inc
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Palo Alto Networks am 08.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI & DAX stärker -- Asiens Börsen letztlich vorwiegend im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notieren im Plus am letzten Handelstag der Woche. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.