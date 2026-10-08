Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks am Abend auf rotem Terrain

Die Palo Alto Networks-Aktie notierte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 400,52 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'761 Punkten steht. Bei 399,21 USD markierte die Palo Alto Networks-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 403,69 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 475'540 Palo Alto Networks-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 07.10.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 432,08 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Palo Alto Networks-Aktie mit einem Kursplus von 7,88 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 139,60 USD am 25.02.2026. Der aktuelle Kurs der Palo Alto Networks-Aktie ist somit 65,15 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2026 0,000 USD an Palo Alto Networks-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 01.09.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,35 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,36 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.41 Mrd. USD – ein Plus von 34,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Palo Alto Networks 2.54 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 12.11.2026 dürfte die Q1 2027-Bilanz von Palo Alto Networks veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 4,19 USD je Palo Alto Networks-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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