Palo Alto Networks Aktie 18379378 / US6974351057
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08.10.2026 16:29:00
Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks schiebt sich am Donnerstagnachmittag vor
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Palo Alto Networks. Zuletzt wies die Palo Alto Networks-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 407,52 USD nach oben.
Die Palo Alto Networks-Aktie konnte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 407,52 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'788 Punkten steht. Der Kurs der Palo Alto Networks-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 411,67 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 403,69 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 136'017 Palo Alto Networks-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.10.2026 bei 432,08 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Palo Alto Networks-Aktie somit 5,68 Prozent niedriger. Am 25.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 139,60 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 65,74 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem im Jahr 2026 0,000 USD an Palo Alto Networks-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Palo Alto Networks am 01.09.2026. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,35 USD gegenüber 0,36 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite standen 3.41 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.54 Mrd. USD umgesetzt.
Mit der Q1 2027-Bilanzvorlage von Palo Alto Networks wird am 12.11.2026 gerechnet.
Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,19 USD je Palo Alto Networks-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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