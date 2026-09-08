Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks zeigt sich am Dienstagabend fester

Die Aktionäre schickten das Papier von Palo Alto Networks nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 1,1 Prozent auf 336,91 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'692 Punkten steht. In der Spitze gewann die Palo Alto Networks-Aktie bis auf 339,24 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 327,95 USD. Zuletzt wechselten 570'263 Palo Alto Networks-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (398,87 USD) erklomm das Papier am 14.08.2026. 18,39 Prozent Plus fehlen der Palo Alto Networks-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 139,60 USD erreichte der Anteilsschein am 25.02.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Palo Alto Networks-Aktie liegt somit 141,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Palo Alto Networks-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Palo Alto Networks liess sich am 01.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,35 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Palo Alto Networks 3.41 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 34,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.54 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q1 2027-Bilanzvorlage von Palo Alto Networks wird am 12.11.2026 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 4,18 USD je Aktie in den Palo Alto Networks-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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