Palo Alto Networks Aktie 18379378 / US6974351057
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
08.09.2026 20:27:13
Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks zeigt sich am Dienstagabend fester
Die Aktie von Palo Alto Networks gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Palo Alto Networks-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 336,91 USD nach oben.
Die Aktionäre schickten das Papier von Palo Alto Networks nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 1,1 Prozent auf 336,91 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'692 Punkten steht. In der Spitze gewann die Palo Alto Networks-Aktie bis auf 339,24 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 327,95 USD. Zuletzt wechselten 570'263 Palo Alto Networks-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (398,87 USD) erklomm das Papier am 14.08.2026. 18,39 Prozent Plus fehlen der Palo Alto Networks-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 139,60 USD erreichte der Anteilsschein am 25.02.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Palo Alto Networks-Aktie liegt somit 141,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Palo Alto Networks-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Palo Alto Networks liess sich am 01.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,35 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Palo Alto Networks 3.41 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 34,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.54 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Mit der Q1 2027-Bilanzvorlage von Palo Alto Networks wird am 12.11.2026 gerechnet.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 4,18 USD je Aktie in den Palo Alto Networks-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Palo Alto Networks-Aktie
Die 30 höchstbezahlten CEOs der USA
Analysten-Paukenschlag: Morgan Stanley kürt Palo Alto Networks-Aktie zum neuen Top-Pick
Microsoft-Aktie unterbewertet? Analyst sieht erhebliches Aufwärtspotenzial
Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga
Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.Weiterlesen!
Nachrichten zu Palo Alto Networks Inc
|
20:27
|Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks zeigt sich am Dienstagabend fester (finanzen.ch)
|
16:29
|Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks tendiert am Dienstagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
07.09.26
|S&P 500-Wert Palo Alto Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Palo Alto Networks von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
02.09.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 steigt zum Handelsende (finanzen.ch)
|
02.09.26
|Gewinne in New York: Schlussendlich Gewinne im S&P 500 (finanzen.ch)
|
02.09.26
|Gewinne in New York: S&P 500 bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
02.09.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 am Mittwochnachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
Analysen zu Palo Alto Networks Inc
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSteigende Ölpreise belasten: SMI beendet Handel mit heftigen Abschlägen - Novartis bremst erneut -- DAX schliesslich robust -- US-Börsen schliessen leichter -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Markt erleidete am Dienstag Verluste. Der deutsche Leitindex zeigte sich kaum verändert. Die US-Börsen tendierten nach der feiertagsbedingten Pause schwächer. Auch am Dienstag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.