Palo Alto Networks Aktie 18379378 / US6974351057
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
08.09.2026 16:29:00
Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks tendiert am Dienstagnachmittag schwächer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Palo Alto Networks. Die Palo Alto Networks-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 327,83 USD.
Die Palo Alto Networks-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr um 1,6 Prozent auf 327,83 USD nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'680 Punkten steht. Die Palo Alto Networks-Aktie sank bis auf 325,64 USD. Bei 327,95 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Der Tagesumsatz der Palo Alto Networks-Aktie belief sich zuletzt auf 216'559 Aktien.
Am 14.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 398,87 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Palo Alto Networks-Aktie somit 17,81 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.02.2026 bei 139,60 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 57,42 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Palo Alto Networks-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Palo Alto Networks am 01.09.2026 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,35 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,36 USD je Aktie erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3.41 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 34,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Palo Alto Networks einen Umsatz von 2.54 Mrd. USD eingefahren.
Die kommende Q1 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2026 veröffentlicht.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 4,18 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Palo Alto Networks-Aktie
Die 30 höchstbezahlten CEOs der USA
Analysten-Paukenschlag: Morgan Stanley kürt Palo Alto Networks-Aktie zum neuen Top-Pick
Microsoft-Aktie unterbewertet? Analyst sieht erhebliches Aufwärtspotenzial
Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga
Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.Weiterlesen!
Nachrichten zu Palo Alto Networks Inc
|
20:27
|Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks zeigt sich am Dienstagabend fester (finanzen.ch)
|
16:29
|Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks tendiert am Dienstagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
07.09.26
|S&P 500-Wert Palo Alto Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Palo Alto Networks von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
02.09.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 steigt zum Handelsende (finanzen.ch)
|
02.09.26
|Gewinne in New York: Schlussendlich Gewinne im S&P 500 (finanzen.ch)
|
02.09.26
|Gewinne in New York: S&P 500 bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
02.09.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 am Mittwochnachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
Analysen zu Palo Alto Networks Inc
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSteigende Ölpreise belasten: SMI beendet Handel mit heftigen Abschlägen - Novartis bremst erneut -- DAX schliesslich robust -- US-Börsen schliessen leichter -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Markt erleidete am Dienstag Verluste. Der deutsche Leitindex zeigte sich kaum verändert. Die US-Börsen tendierten nach der feiertagsbedingten Pause schwächer. Auch am Dienstag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.