Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks tendiert am Dienstagnachmittag schwächer

Die Palo Alto Networks-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr um 1,6 Prozent auf 327,83 USD nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'680 Punkten steht. Die Palo Alto Networks-Aktie sank bis auf 325,64 USD. Bei 327,95 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Der Tagesumsatz der Palo Alto Networks-Aktie belief sich zuletzt auf 216'559 Aktien.

Am 14.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 398,87 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Palo Alto Networks-Aktie somit 17,81 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.02.2026 bei 139,60 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 57,42 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Palo Alto Networks-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Palo Alto Networks am 01.09.2026 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,35 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,36 USD je Aktie erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3.41 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 34,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Palo Alto Networks einen Umsatz von 2.54 Mrd. USD eingefahren.

Die kommende Q1 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2026 veröffentlicht.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 4,18 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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