Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks verbilligt sich am Abend

Die Palo Alto Networks-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr um 1,5 Prozent auf 267,98 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'432 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die Palo Alto Networks-Aktie bei 264,82 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 269,76 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 895'915 Palo Alto Networks-Aktien umgesetzt.

Bei 302,89 USD erreichte der Titel am 02.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 13,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 139,60 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.02.2026). Mit einem Abschlag von mindestens 47,91 Prozent könnte die Palo Alto Networks-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Palo Alto Networks-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Am 02.06.2026 hat Palo Alto Networks die Kennzahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,22 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,37 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Palo Alto Networks im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31,15 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.00 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 2.29 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.08.2026 veröffentlicht.

Experten taxieren den Palo Alto Networks-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,77 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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