Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks am Mittwochabend im Minus

Der Palo Alto Networks-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 3,1 Prozent auf 407,00 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'800 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die Palo Alto Networks-Aktie bis auf 406,40 USD ein. Bei 413,41 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Von der Palo Alto Networks-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 428'725 Stück gehandelt.

Am 06.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 432,08 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Palo Alto Networks-Aktie somit 5,80 Prozent niedriger. Am 25.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 139,60 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Palo Alto Networks-Aktie derzeit noch 65,70 Prozent Luft nach unten.

Palo Alto Networks-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Am 01.09.2026 äusserte sich Palo Alto Networks zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Palo Alto Networks hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,35 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,36 USD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 34,45 Prozent auf 3.41 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.54 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2026 veröffentlicht.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 4,19 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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