Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks tendiert am Nachmittag südwärts

Um 16:28 Uhr fiel die Palo Alto Networks-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,9 Prozent auf 407,71 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'774 Punkten steht. Die Palo Alto Networks-Aktie sank bis auf 407,00 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 413,41 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 220'029 Palo Alto Networks-Aktien umgesetzt.

Am 06.10.2026 markierte das Papier bei 432,08 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 5,98 Prozent Plus fehlen der Palo Alto Networks-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 139,60 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 65,76 Prozent könnte die Palo Alto Networks-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Palo Alto Networks-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Am 01.09.2026 äusserte sich Palo Alto Networks zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Palo Alto Networks hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,35 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,36 USD je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 34,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3.41 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 2.54 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Palo Alto Networks dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2027 voraussichtlich am 12.11.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Palo Alto Networks im Jahr 2027 4,19 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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