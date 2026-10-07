Palo Alto Networks Aktie 18379378 / US6974351057
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
07.10.2026 16:29:00
Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks tendiert am Nachmittag südwärts
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Palo Alto Networks. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 2,9 Prozent auf 407,71 USD.
Um 16:28 Uhr fiel die Palo Alto Networks-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,9 Prozent auf 407,71 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'774 Punkten steht. Die Palo Alto Networks-Aktie sank bis auf 407,00 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 413,41 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 220'029 Palo Alto Networks-Aktien umgesetzt.
Am 06.10.2026 markierte das Papier bei 432,08 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 5,98 Prozent Plus fehlen der Palo Alto Networks-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 139,60 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 65,76 Prozent könnte die Palo Alto Networks-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Palo Alto Networks-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Am 01.09.2026 äusserte sich Palo Alto Networks zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Palo Alto Networks hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,35 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,36 USD je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 34,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3.41 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 2.54 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Palo Alto Networks dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2027 voraussichtlich am 12.11.2026 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Palo Alto Networks im Jahr 2027 4,19 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Palo Alto Networks-Aktie
ETF Compass September-Review: Satelliten mit bis zu 47 Prozent Plus
Crash bei NVIDIA & Co.? Anleihe-Legende Jeffrey Gundlach zieht die Notbremse
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Palo Alto Networks Inc
|
07.10.26
|Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks am Mittwochabend im Minus (finanzen.ch)
|
07.10.26
|Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks tendiert am Nachmittag südwärts (finanzen.ch)
|
06.10.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 zum Start des Dienstagshandels auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
06.10.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
05.10.26
|S&P 500-Titel Palo Alto Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Palo Alto Networks-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
30.09.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 am Mittwochnachmittag mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 im Plus (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 verbucht Zuschläge (finanzen.ch)
Analysen zu Palo Alto Networks Inc
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und Renditen belasten Börsen: SMI und DAX im Minus -- Asiens Börsen schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben im Donnerstagshandel ab. An den Börsen in Asien geht es am Donnerstag abwärts.