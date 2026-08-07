Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks reagiert am Freitagabend positiv

Die Palo Alto Networks-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 362,14 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'739 Punkten liegt. In der Spitze legte die Palo Alto Networks-Aktie bis auf 370,40 USD zu. Mit einem Wert von 365,50 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 608'564 Palo Alto Networks-Aktien gehandelt.

Am 06.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 376,76 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Palo Alto Networks-Aktie 4,04 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 139,60 USD am 25.02.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 61,45 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Palo Alto Networks-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Palo Alto Networks liess sich am 02.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,22 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,37 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 31,15 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.00 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 2.29 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Am 01.09.2026 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Palo Alto Networks veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 23.08.2027.

Experten gehen davon aus, dass Palo Alto Networks im Jahr 2026 3,77 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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