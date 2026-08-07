Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks zeigt sich am Freitagnachmittag fester

Die Palo Alto Networks-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 2,3 Prozent im Plus bei 367,72 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'750 Punkten notiert. Die Palo Alto Networks-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 370,40 USD. Bei 365,50 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Palo Alto Networks-Aktien beläuft sich auf 252'605 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (376,76 USD) erklomm das Papier am 06.08.2026. Derzeit notiert die Palo Alto Networks-Aktie damit 2,40 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 25.02.2026 auf bis zu 139,60 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Palo Alto Networks-Aktie damit 163,41 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Palo Alto Networks 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 02.06.2026 hat Palo Alto Networks in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2026 – vorgestellt. Palo Alto Networks hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,22 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,37 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 3.00 Mrd. USD gegenüber 2.29 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 01.09.2026 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 23.08.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,77 USD je Aktie in den Palo Alto Networks-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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