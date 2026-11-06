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06.11.2026 20:27:13
Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks zeigt sich am Abend freundlich
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Palo Alto Networks. Die Aktionäre schickten das Papier von Palo Alto Networks nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 318,44 USD.
Um 20:26 Uhr ging es für das Palo Alto Networks-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 318,44 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'402 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Palo Alto Networks-Aktie bei 330,93 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 330,01 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Palo Alto Networks-Aktien beläuft sich auf 625'854 Stück.
Bei 432,08 USD markierte der Titel am 07.10.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Palo Alto Networks-Aktie mit einem Kursplus von 35,69 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 139,60 USD. Dieser Wert wurde am 25.02.2026 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 56,16 Prozent könnte die Palo Alto Networks-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2026 erhielten Palo Alto Networks-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Am 01.09.2026 legte Palo Alto Networks die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,35 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,36 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 34,45 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.41 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 2.54 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Palo Alto Networks dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2027 voraussichtlich am 18.11.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2028-Bilanz auf den 18.11.2027.
Den erwarteten Gewinn je Palo Alto Networks-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 4,18 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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