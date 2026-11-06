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06.11.2026 16:29:00
Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks am Nachmittag mit Aufschlag
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Palo Alto Networks. Das Papier von Palo Alto Networks legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,5 Prozent auf 322,56 USD.
Die Palo Alto Networks-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 2,5 Prozent im Plus bei 322,56 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'430 Punkten liegt. Bei 330,93 USD markierte die Palo Alto Networks-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 330,01 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 292'672 Palo Alto Networks-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.10.2026 bei 432,08 USD. Derzeit notiert die Palo Alto Networks-Aktie damit 25,35 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 139,60 USD am 25.02.2026. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Palo Alto Networks-Aktie 56,72 Prozent sinken.
Zuletzt erhielten Palo Alto Networks-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Palo Alto Networks am 01.09.2026. Das EPS lag bei -0,35 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,36 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.41 Mrd. USD – ein Plus von 34,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Palo Alto Networks 2.54 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Palo Alto Networks wird die nächste Bilanz für Q1 2027 voraussichtlich am 18.11.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2028 rechnen Experten am 18.11.2027.
Experten taxieren den Palo Alto Networks-Gewinn für das Jahr 2027 auf 4,18 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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