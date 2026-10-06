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06.10.2026 20:27:13

Palo Alto Networks Aktie News: Anleger schicken Palo Alto Networks am Abend ins Plus

Palo Alto Networks Aktie News: Anleger schicken Palo Alto Networks am Abend ins Plus

Die Aktie von Palo Alto Networks gehört am Dienstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Palo Alto Networks-Papiere zuletzt 3,0 Prozent.

Palo Alto Networks
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Die Palo Alto Networks-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 3,0 Prozent im Plus bei 418,98 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'826 Punkten tendiert. Die Palo Alto Networks-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 432,08 USD aus. Bei 412,55 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 694'855 Palo Alto Networks-Aktien den Besitzer.

Am 06.10.2026 markierte das Papier bei 432,08 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,13 Prozent könnte die Palo Alto Networks-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 139,60 USD fiel das Papier am 25.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Palo Alto Networks-Aktie damit 200,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Palo Alto Networks-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Palo Alto Networks liess sich am 01.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,35 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 3.41 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.54 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird am 12.11.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 4,19 USD je Aktie in den Palo Alto Networks-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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