Palo Alto Networks Aktie 18379378 / US6974351057
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06.10.2026 16:29:00
Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks präsentiert sich am Dienstagnachmittag stärker
Die Aktie von Palo Alto Networks gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Palo Alto Networks zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 4,0 Prozent auf 423,18 USD.
Die Palo Alto Networks-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 4,0 Prozent im Plus bei 423,18 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'820 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Palo Alto Networks-Aktie bei 432,08 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 412,55 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 443'594 Palo Alto Networks-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 06.10.2026 auf bis zu 432,08 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Palo Alto Networks-Aktie mit einem Kursplus von 2,10 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 139,60 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.02.2026). Mit Abgaben von 67,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2026. Am 01.09.2026 lud Palo Alto Networks zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,35 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Palo Alto Networks 0,36 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Palo Alto Networks im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 34,45 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.41 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 2.54 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Palo Alto Networks wird die nächste Bilanz für Q1 2027 voraussichtlich am 12.11.2026 vorlegen.
In der Palo Alto Networks-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 4,19 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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