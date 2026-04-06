Palo Alto Networks Aktie 18379378 / US6974351057
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06.04.2026 20:27:13
Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks am Abend mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von Palo Alto Networks gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die Palo Alto Networks-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 162,70 USD abwärts.
Um 20:26 Uhr ging es für die Palo Alto Networks-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 162,70 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 6'605 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte Palo Alto Networks-Aktie bei 159,69 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 163,37 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 577'804 Palo Alto Networks-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (223,49 USD) erklomm das Papier am 29.10.2025. 37,36 Prozent Plus fehlen der Palo Alto Networks-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.02.2026 bei 139,60 USD. Abschläge von 14,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2025 erhielten Palo Alto Networks-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Die Bilanz zum am 31.01.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Palo Alto Networks am 17.02.2026. Das EPS lag bei 0,61 USD. Im letzten Jahr hatte Palo Alto Networks einen Gewinn von 0,38 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 2.59 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.26 Mrd. USD umgesetzt.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 26.05.2026 terminiert.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,69 USD je Palo Alto Networks-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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