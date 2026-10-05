Palo Alto Networks Aktie 18379378 / US6974351057
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05.10.2026 20:27:13
Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks gewinnt am Montagabend an Boden
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Palo Alto Networks. Zuletzt sprang die Palo Alto Networks-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 406,01 USD zu.
Die Palo Alto Networks-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 406,01 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'778 Punkten notiert. Die Palo Alto Networks-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 407,30 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 404,73 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Palo Alto Networks-Aktien beläuft sich auf 303'702 Stück.
Mit einem Kursgewinn bis auf 409,50 USD erreichte der Titel am 02.10.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Palo Alto Networks-Aktie derzeit noch 0,86 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 139,60 USD. Dieser Wert wurde am 25.02.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 65,62 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Palo Alto Networks-Aktie. Am 01.09.2026 äusserte sich Palo Alto Networks zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,35 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Palo Alto Networks ein Ergebnis je Aktie von 0,36 USD vermeldet. Der Umsatz lag bei 3.41 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 34,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.54 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Palo Alto Networks-Bilanz für Q1 2027 wird am 12.11.2026 erwartet.
Experten gehen davon aus, dass Palo Alto Networks im Jahr 2027 4,19 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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