Palo Alto Networks Aktie News: Anleger greifen bei Palo Alto Networks am Nachmittag zu

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 404,15 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'756 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Palo Alto Networks-Aktie bei 407,00 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 404,73 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 148'306 Palo Alto Networks-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (409,50 USD) erklomm das Papier am 02.10.2026. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Palo Alto Networks-Aktie somit 1,31 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 139,60 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.02.2026). Mit einem Kursverlust von 65,46 Prozent würde die Palo Alto Networks-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Palo Alto Networks-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Palo Alto Networks 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Palo Alto Networks am 01.09.2026. Palo Alto Networks vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,35 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,36 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 34,45 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.41 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 2.54 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Am 12.11.2026 werden die Q1 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 4,19 USD je Aktie in den Palo Alto Networks-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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