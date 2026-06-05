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Palo Alto Networks Aktie 18379378 / US6974351057

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05.06.2026 20:27:13

Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks am Freitagabend mit roter Tendenz

Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks am Freitagabend mit roter Tendenz

Die Aktie von Palo Alto Networks gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Palo Alto Networks-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,8 Prozent auf 274,21 USD.

Palo Alto Networks
218.90 CHF 1.01%
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Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,8 Prozent auf 274,21 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'426 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Palo Alto Networks-Aktie bis auf 273,44 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 279,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Palo Alto Networks-Aktien beläuft sich auf 848'665 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (302,89 USD) erklomm das Papier am 02.06.2026. 10,46 Prozent Plus fehlen der Palo Alto Networks-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 139,60 USD ab. Derzeit notiert die Palo Alto Networks-Aktie damit 96,43 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Die Zahlen des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Palo Alto Networks am 02.06.2026. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,22 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Palo Alto Networks ein EPS von 0,37 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Palo Alto Networks 3.00 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 31,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.29 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Palo Alto Networks am 24.08.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,77 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: nanantachoke / Shutterstock.com
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