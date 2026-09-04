Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks am Freitagabend mit positiven Vorzeichen

Die Palo Alto Networks-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 333,46 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'714 Punkten tendiert. Der Kurs der Palo Alto Networks-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 339,00 USD zu. Bei 330,00 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Von der Palo Alto Networks-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 776'804 Stück gehandelt.

Am 14.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 398,87 USD an. 19,62 Prozent Plus fehlen der Palo Alto Networks-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.02.2026 bei 139,60 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 58,14 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Palo Alto Networks-Aktie.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Palo Alto Networks am 01.09.2026. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,35 USD gegenüber 0,36 USD im Vorjahresquartal verkündet. Umsatzseitig wurden 3.41 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Palo Alto Networks 2.54 Mrd. USD umgesetzt.

Palo Alto Networks dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2027 voraussichtlich am 12.11.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Palo Alto Networks-Gewinn in Höhe von 4,18 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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