Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks am Freitagnachmittag auf grünem Terrain

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Palo Alto Networks zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,5 Prozent auf 333,46 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'726 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Palo Alto Networks-Aktie bei 339,00 USD ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 330,00 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 286'154 Palo Alto Networks-Aktien.

Am 14.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 398,87 USD an. Mit einem Zuwachs von 19,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 139,60 USD fiel das Papier am 25.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Palo Alto Networks-Aktie 58,14 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Palo Alto Networks-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Palo Alto Networks veröffentlichte am 01.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,35 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Palo Alto Networks 0,36 USD je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 34,45 Prozent auf 3.41 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.54 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2027 wird am 12.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 4,18 USD je Palo Alto Networks-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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