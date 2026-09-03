Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks präsentiert sich am Abend stärker

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 329,62 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'754 Punkten steht. Die Palo Alto Networks-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 332,51 USD aus. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 331,57 USD. Der Tagesumsatz der Palo Alto Networks-Aktie belief sich zuletzt auf 799'954 Aktien.

Am 14.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 398,87 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Palo Alto Networks-Aktie derzeit noch 21,01 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 139,60 USD. Dieser Wert wurde am 25.02.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 57,65 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2026 0,000 USD an Palo Alto Networks-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 01.09.2026 hat Palo Alto Networks die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,35 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Palo Alto Networks ein EPS von 0,36 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Palo Alto Networks 3.41 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 34,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.54 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2027 wird am 12.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 4,18 USD je Palo Alto Networks-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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