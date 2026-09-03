Palo Alto Networks Aktie 18379378 / US6974351057
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03.09.2026 16:29:00
Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks verteuert sich am Nachmittag
Die Aktie von Palo Alto Networks gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Palo Alto Networks legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,3 Prozent auf 329,53 USD.
Die Palo Alto Networks-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 329,53 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'704 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Palo Alto Networks-Aktie sogar auf 332,51 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 331,57 USD. Der Tagesumsatz der Palo Alto Networks-Aktie belief sich zuletzt auf 450'625 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.08.2026 bei 398,87 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,04 Prozent hinzugewinnen. Bei 139,60 USD fiel das Papier am 25.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 57,64 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten gehen davon aus, dass Palo Alto Networks-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Palo Alto Networks 0,000 USD aus. Am 01.09.2026 legte Palo Alto Networks die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,35 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,36 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 3.41 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.54 Mrd. USD umgesetzt.
Voraussichtlich am 12.11.2026 dürfte Palo Alto Networks Anlegern einen Blick in die Q1 2027-Bilanz gewähren.
Von Analysten wird erwartet, dass Palo Alto Networks im Jahr 2027 4,18 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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